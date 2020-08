Märkte um 12: DAX vor neuer Kurs-Rallye? - Milliardenschwere Kapitalerhöhung bei RWE

Der DAX arbeitet sich am Mittwochmittag mit kleinen Schritten weiter an die 13.000er-Marke heran. Ein Ausbruch nach oben würde den Weg freimachen in Richtung Februar-Allzeithoch. Die Aussichten für neue DAX-Rekordstände stehen mit Blick auf die Vorgaben aus den USA bestens. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 haben am Dienstag neue Allzeithochs verzeichnet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 12.925 MDAX +0,3% 27.400 TecDAX +0,6% 3.111 SDAX +0,8% 12.663 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.299

Am Mittwochmittag haben im DAX 27 Titel gewonnen und nur drei verloren. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für den Kurs geht es zeitweise um über acht Prozent nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...