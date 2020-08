München (ots) - Der Ex-Knacki Oskar, bekannt für seinen unkonventionellen Lebensstil, wird zum Mentor seiner autistischen Enkelin Fanny, die unbedingt an einem Talentwettbewerb in der Schule teilnehmen will. Darum geht es in der Komödie "Oskar, das Schlitzohr" (AT), deren Dreharbeiten in dieser Woche erfolgreich zu Ende gegangen sind. Schauspiellegende Dieter Hallervorden und Nachwuchsschauspielerin Julia Kovacs führen das Darstellerensemble an. In weiteren Rollen sind Chiara Schoras und Bernhard Piesk als überforderte Eltern, sowie Gesine Cukrowski und Jan Sosniok als Besserwissernachbarn zu sehen. Regie führt Markus Herling nach einer Buchvorlage von Silke Steiner.Zum Inhalt: Der fast 80-jährige Hochstapler Oskar Kern (Dieter Hallervorden) wird aus dem Gefängnis entlassen und nimmt Kontakt zu seiner Tochter Tilda (Chiara Schoras) und ihrer Familie auf. Zwischen den beiden herrscht seit geraumer Zeit Funkstille, doch Oskar freundet sich heimlich mit seiner autistischen Enkelin Fanny (Julia Kovacs), die er liebevoll 'Supergirl' nennt, an. Er nistet sich in einem alten Bauwagen im Garten der Familie ein, der auch Rückzugsort für die kleine Fanny ist, die es nicht leicht in der Schule hat und von ihren Mitschülern gemobbt wird. Als Fanny am Schul-Talentwettbewerb teilnehmen will, erklärt sich Oskar bereit, ihr Coach zu werden. Gegen den Rat der Lehrerin, die ihre Schülerin vor der Häme der Mitschüler schützen will, machen sich die beiden auf die Suche nach Fannys verstecktem Talent, um es allen zu zeigen..."Oskar, das Schlitzohr" (AT) ist eine Produktion der Neue Schönhauser Filmproduktion im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzent*innen sind Boris Schönfelder und Katharina Possert, die Redaktion hat Sascha Mürl (ARD Degeto).Foto über www.ardfoto.dePressekontakt:Myriam Thieser, ARD Degeto, Telefon: 069 1509 420,E-Mail: Myriam.Thieser@degeto.deChristian Esser, Barbarella Entertainment, Telefon: 0221 951 590 0,E-Mail: christian.esser@barbarella.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4683631