NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat einen Erfolg mit seinem Krebsmedikament Keytruda zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, erzielte das Mittel in einer Phase-3-Studie für diese Anwendung den primären Endpunkt.

Keytruda habe in Kombination mit einer Chemotherapie eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung bei der Überlebensrate und beim progressionsfreien Überleben gezeigt gegenüber einer alleinigen Behandlung mit Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Speiseröhrenkrebs.

Keytruda ist ein Krebsmedikament, das das Immunsystem des Patienten zur Tumorbekämpfung nutzt. Es ist in mehreren Indikationen bei zahlreichen Krebsarten zugelassen.

August 19, 2020 07:25 ET (11:25 GMT)

