Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG Heidelberg (pta030/19.08.2020/13:30) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG Beteiligungsmeldung Mitteilung über Ziele von Inhabern wesentlicher Beteiligungen an die Gesellschaft gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ich nehme Bezug auf meine Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG, mit der ich Ihnen am 12. August 2020 mitgeteilt hatten, dass mein Stimmrechtsanteil an Ihrer Gesellschaft die Schwelle von 50 % überschritten hat und zu diesem Tag 61,47 % (760.913 Stimmrechte) betragen hat. Ergänzend dazu teile ich Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: 1. Die Investition hinsichtlich des Erwerbs der Stimmrechte an der S&O Beteiligungen AG dient der Umsetzung strategischer Ziele. 2. Es ist beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der S&O Beteiligungen AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Die Erlangung weiterer Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate ist jedoch möglich, z.B. falls sich hierzu eine günstige Gelegenheit bietet. 3. Ich strebe an, Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane der S&O Beteiligungen AG zu nehmen. 4. Ich strebe eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der S&O Beteiligungen AG an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung. 5. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte durch die BluGreen Company Limited, deren Mehrheitsgesellschafter ich bin, durch Eigenmittel. Sebastian-Justus Schmidt (Ende) Aussender: S&O Beteiligungen AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@so-beteiligungen.de Website: www.so-beteiligungen.de ISIN(s): DE000A255G02 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597836600597 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 19, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)





