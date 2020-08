Der Chip-Riese Nvidia wird heute nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Die Nvidia-Aktie hat sich seit dem Corona-Tief fast verdreifacht. Entsprechend hoch dürften die Erwartungen der Anleger an die Quartalsergebnisse sein. DER AKTIONÄR zeigt, auf was es im Vorfeld der Zahlen zu achten gibt.Das erwarten die AnalystenDie Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 1,95 Dollar (plus 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Der Umsatz soll bei 3,66 Milliarden Dollar (plus 41 Prozent ...

