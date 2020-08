Frankfurt am Main/Hamburg (ots) - action press stellt die Weichen für die Zukunft. Prof. Moritz Hunzinger tritt in den Gesellschafterkreis ein und wird gemeinsam mit dem langjährigen und bewährten Geschäftsführer Ulli Michel die Fotoagentur führen. Hunzinger und Michel bilden seit August 2020 den Vorstand der neugegründeten Obergesellschaft, der action press AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Beide sind nun auch hälftig Eigentümer dieser "global digital media Company". Michel leitet das redaktionelle Tagesgeschäft mit Verlagen, Medienkunden, Fernsehanstalten, Fotografen und Partneragenturen. Hunzinger verantwortet die strategische Weiterentwicklung."Ich werde action press als führende Fotoagentur im digitalen Zeitalter etablieren", so der neue Miteigentümer Hunzinger. "Mit Moritz Hunzinger haben wir einen leidenschaftlichen und gut vernetzten Medienprofi für uns gewonnen, der action press seit vielen Jahren eng verbunden ist. Er wird unserer künftigen Entwicklung entscheidende Impulse verleihen", sagt Michel.Mit Hunzinger kehrt ein alter Bekannter zu action press zurück. Bereits im Jahr 1999 hatte er als Vorstandsvorsitzender der börsennotierten infas Holding AG (vorm. Hunzinger Information AG) die Mehrheit an action press für 20 Millionen D-Mark erworben und führte die Agentur bis zum Jahr 2004 als deren CEO. Michel übernahm action press im Sommer 2018 im Zuge eines Management-Buyouts und war seither alleiniger Geschäftsführer.Über action press:Die Fotoagentur action press wurde am 13. November 1970 vom Hamburger Polizei-Reporter Peter Reinke und dem Fotografen Hartmut Doerk gegründet. Seitdem berichtet action press über das Zeitgeschehen als wichtiger Bestandteil der deutschen und internationalen Medienlandschaft. Heute verfügt die Agentur über 35 Millionen Fotos und wächst täglich mit bis zu 18.000 verschlagworteten Bildern von 3.400 Fotografen aus 120 Ländern. Mit den Veränderungen in der Gesellschafterstruktur eröffnet sich für action press zum 50-jährigen Jubiläum nach Gründung ein neues Kapitel.Weblinks zu action press:- https://www.actionpress.de- https://de.wikipedia.org/wiki/Action_Press- https://de.wikipedia.org/wiki/Infas- https://de.wikipedia.org/wiki/Infas_Holdingaction press gmbh & co. kgOehleckerring 9a-1322419 HamburgPressekontakt:- Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03- Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20Original-Content von: action press ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147471/4683783