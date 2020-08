vida und NEOS nahmen die Auszahlung der AUA-Boni für das Jahr 2019 zum Anlass, um Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in die Verantwortung zu nehmen. Erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile werden auch in anderen Unternehmen bezahlt, wie ein APA-Rundruf ergab. Blümel übte am Mittwoch weiter Kritik an den Prämien bei der AUA. In der Tageszeitung "Österreich" forderte er, dass die Vorstände ihre Bonus-Zahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...