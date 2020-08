DGAP-Ad-hoc: CytoTools AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CytoTools AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von zehn Prozent des Grundkapitals



19.08.2020 / 17:17 CET/CEST

CytoTools AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von zehn Prozent des Grundkapitals Darmstadt, 19 August 2020 - Der Vorstand der CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1) hat unter Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. Im Zuge der Transaktion soll das Grundkapital der CytoTools AG um nominal EUR 366.000,00 auf EUR 4.028.000,00 erhöht werden. Die neuen Aktien werden von einer begrenzten Zahl von qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung übernommen. Der Platzierungspreis beträgt EUR 10,00. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnanteilsberechtigt und werden in die bestehende Notierung im Teilbereich des Open Market (Basic Board) der Deutschen Börse an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen. Mit dem Erlös aus der Transaktion sollen das weitere Wachstum der CytoTools AG sowie Zukäufe weiterer Unternehmensbeteiligungen finanziert werden.

Kontakt:

CytoTools AG

Dr. Mark Andre Freyberg

Vorstand

Klappacher Str. 126

64285 Darmstadt

Tel.: +49-6151-95158-12

Fax: +49-6151-95158-13

E-Mail: freyberg@cytotools.de -- Ergänzende Informationen -- Über CytoTools: Die CytoTools AG ist eine deutsche Biotechnologie Holding, die Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (62 %) und CytoPharma GmbH (50 %).

