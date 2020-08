MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger unterschätzen das Margenerholungspotenzial des Verbindungstechnik-Spezialisten, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde gestärkt aus der Corona-Krise herauskommen. Rothenaicher setzte Norma auf die Liste seiner "Top Picks"./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 15:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1H8BV3

