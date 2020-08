Der chinesische Akkuhersteller CATL hat bestätigt, an einer E-Auto-Batterie zu arbeiten, die ohne Nickel und Kobalt auskommt. Nicht zuletzt Tesla fordert das schon länger - auch aus Kostengründen. Vor einigen Wochen hatte CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd), seines Zeichens größter Batteriehersteller der Welt, verkündet, dass die langerwartete Eine-Million-Meilen-Batterie jetzt zur Produktion bereit sei. Jetzt scheint der chinesische Konzern, zu dessen Kunden Tesla sowie Toyota, Volkswagen und Daimler zählen, eine weitere Innovation in der Entwicklung zu haben. Auf einer ...

