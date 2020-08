Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 19 août/August 2020) - The common shares of Bee Vectoring Technologies International Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Bee Vectoring Technologies International Inc. ("BVT") is an agriculture technology company that has pioneered a natural precision agriculture system that replaces chemical pesticides and wasteful plant protection product spray applications by delivering biological pesticide alternatives to crops using commercially grown bees. BVT's award-winning technology, precision vectoring, is completely harmless to bees and allows minute amounts of naturally-derived pesticides (called biologicals) to be delivered directly to blooms, providing improved crop protection and yield results than traditional chemical pesticides - and improving the health of the soil, the microbiome and the environment. Currently, BVT has over 65 granted patents, over 35 patents pending in all major agricultural countries worldwide, and has US EPA registration of its VECTORITE with CR-7 (EPA Registration No. 90641-2) for sale as a registered biological fungicide for use on the labeled crops.

_________________________________

Les actions ordinaires de Bee Vectoring Technologies International Inc. ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Bee Vectoring Technologies International Inc. («BVT») est une société de technologie agricole qui a été la pionnière d'un système d'agriculture de précision naturelle qui remplace les pesticides chimiques et les pulvérisations de produits phytosanitaires inutiles en proposant des alternatives de pesticides biologiques aux cultures utilisant des abeilles cultivées dans le commerce. La technologie primée de BVT, la vectorisation de précision, est totalement inoffensive pour les abeilles et permet à des quantités infimes de pesticides d'origine naturelle (appelés biologiques) d'être livrés directement aux fleurs, offrant une meilleure protection des cultures et des résultats de rendement que les pesticides chimiques traditionnels - et améliorant la santé du sol, du microbiome et de l'environnement. Actuellement, BVT a plus de 65 brevets délivrés, plus de 35 brevets en instance dans tous les principaux pays agricoles du monde, et a enregistré par l'EPA aux États-Unis son VECTORITE avec CR-7 (numéro d'enregistrement EPA 90641-2) pour la vente en tant que fongicide biologique enregistré pour utiliser sur les cultures étiquetées.

Issuer/Émetteur: Bee Vectoring Technologies International Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BEE Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 93 604 603 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 33 978 807 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 076588 10 2 ISIN: CA 076588 10 2 8 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 21 août/August 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for BEE. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.