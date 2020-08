Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sind die Abschläge beim Goldkauf in China zuletzt auf ein Rekordhoch gestiegen.Die Discounts für physisches Gold erreichten dabei ein neues Hoch gegenüber dem Spot-Preis von Gold. Dabei lastet die Corona-Pandemie weiterhin auf der Konsumentennachfrage. Und selbst in Indien schafft es zuletzt selbst ein Preisrückgang des Goldpreises nicht, die Konsumentennachfrage zu beleben.In China, dem weltgrößten Nachfrager des gelben Metalls, wird physisches Gold seit Februar 2020 mit einem Abschlag zum Spotpreis angeboten.Dieser Discount erreichte in der vergangenen Woche eine Spanne von 75 - 100 US-Dollar, nachdem diese zuvor bei 60 - 70 Dollar gelegen hatte.

