Wie erwartet hat die Deutsche Börse am Mittwochabend die Nachfolge des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard im Deutschen Aktienindex (Dax) bekanntgegeben. Delivery Hero hat das Rennen gemacht. Um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard so schnell wie möglich aus dem Dax entfernen zu können, hatte die Deutsche Börse sogar ihr Regelwerk geändert. Demnach können "insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den Dax-Auswahlindizes genommen" werden. Die neuen Regeln traten am Mittwoch in Kraft, die Veränderungen in der Zusammensetzung der Dax-Auswahlindizes ...

