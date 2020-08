Fachleute aus allen Branchen sind zur Teilnahme eingeladen und können im Rahmen der Veranstaltung mit innovativen Führungspersönlichkeiten in Kontakt treten, an faszinierenden Gesprächen teilnehmen und ihre Fähigkeiten maximieren, um Wirkung zu erzielen

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Verband für professionelles Projektmanagement, lädt Fachleute aus aller Welt dazu ein, sich für die Veranstaltung der Virtual Experience Series mit dem Titel "The Community: Together We Rise" anzumelden, die am 25. August 2020 von 11 Uhr bis 17 Uhr EDT abgehalten wird. Die zweite Veranstaltung der innovativen Reihe wird von Trevor Noah, Comedian und Moderator des Programms The Daily Show geleitet und von Tamron Hall, Journalist, Talkshow-Moderator und Executive Producer, moderiert. Hinzukommen Sessions, die Denkanstöße geben und von über 20 Branchenexperten geleitetet werden, darunter Dr. Rana el Kaliouby, Vordenkerin auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und Autorin von "Girl Decoded: A Scientist's Quest to Reclaim Our Humanity by Bringing Emotional Intelligence to Technology

Die Virtual Experience Series bringt Teilnehmer mit Innovatoren, Stimmen der Inspiration und Projektleitern aus aller Welt zusammen und bietet Orientierung in einer sich wandelnden Welt und die Chance, eine neue Wirklichkeit zu gestalten. In der Session zum Auftakt der Veranstaltung spricht Trevor Noah darüber, wie er seinen inneren Projektmanager dazu nutzt, eine Gemeinschaft zu mobilisieren, täglich Agilität zu praktizieren und ein globales Team zu leiten. Trevor wurde 2015 Nachfolger des langjährigen Programmmoderators Jon Stewart. Unter den verschiedenen Auszeichnungen, mit denen seine Arbeit gewürdigt wurde, findet sich auch ein Primetime Emmy Award. Im Rahmen der COVID-19-Antwort startete Trevor eine modifizierte virtuelle Version von The Daily Show unter dem Namen "The Daily Social Distancing Show with Trevor Noah", in der er weiterhin die wichtigsten Stories aus Nachrichten, Politik und Popkultur aufgreift. In diesem Jahr wurde The Daily Show für acht Emmy Awards nominiert.

Teilnehmer, die ihre Karriere ankurbeln oder eine neue Laufbahn einschlagen wollen, haben Gelegenheit, den Brand You Hub kennenzulernen, der nützliche Tipps für alle Fachleute enthält, die sich an dieses neue dynamische Arbeitsumfeld anpassen und darin Florieren möchten. Auch haben Teilnehmer Gelegenheit, im Networking Hub mit Projektfachleuten in Kontakt zu treten und im Rahmen eines Kamingesprächs mit Führungskräften von Fortune 500-Unternehmen die menschliche Seite der Unternehmensführung in Zeiten disruptiver Entwicklungen zu erkunden und Lehren aus der Pandemie zu ziehen.

"Heute mehr denn je ist es das Ziel von PMI, die bahnbrechenden Erkenntnisse und Ressourcen bereitzustellen, die für das Voranzutreiben von Projekten und die Verwirklichung von Ideen unentbehrlich sind", so Michael DePrisco, Vice President, Global Experience Solutions bei PMI. "In unserem neuen Arbeitsökosystem, das nach COVID entstanden ist, betonen die Teams vermehrt den Beitrag, den kollaborative Führung und Empathie zur Wertschöpfung an unserem virtuellen Arbeitsplatz leisten. Das ist es, was wir mit "Power Skills" bezeichnen, und PMI stellt die Ressourcen bereit, mit denen diese Fähigkeiten aufgebaut und perfektioniert werden können."

Jeden Monat präsentiert die Virtual Experience Series andere wegweisende Persönlichkeiten und Branchenexperten. Zu den nächsten Terminen und Themen der Reihe gehören:

9. September A Deep Dive in Organizational Agility: Adaptability, Resilience and Learning

20. Oktober The World: Our Global Impact

12. November A Deep Dive in Business Analysis: Drawing a Map to the Future

9. Dezember The Future: Forging Our Path Forward

Die Anmeldung für PMI-Mitglieder kostet 99 US-Dollar pro Experience-Session oder 359 US-Dollar für die gesamte Reihe. Die Anmeldung für Nichtmitglieder kostet 149 US-Dollar pro Experience-Session oder 899 US-Dollar für die gesamte Veranstaltungsreihe. Der Kauf eines Series Pass beinhaltet außerdem den kostenlosen On-Demand-Zugang zum Talent and Technology Symposium von PMI, das im Juni stattfand, sowie ausgewählte aufgezeichnete Sessions, die für Teilnehmer bis zum Januar 2021 zur Verfügung stehen. Für die Teilnahme an den Sessions werden Professional Development Units (PDUs) angerechnet, die benötigt werden, um bestehende PMI-Zertifizierungen aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter experience.pmi.org.

Über Project Management Institute (PMI)

Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende Verband für diejenigen, die professionell im Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagement tätig sind. Durch globale Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Ausbildung und Forschung arbeiten wir daran, mehr als drei Millionen Fachleute auf der ganzen Welt auf die Projektwirtschaft vorzubereiten: die kommende Wirtschaft, in der Arbeit und Individuen um Projekte, Produkte, Programme und Wertströme herum organisiert sind. Seit nunmehr 50 Jahren arbeiten wir in fast allen Ländern der Welt daran Karrieren voranzutreiben, Unternehmenserfolge zu verbessern und den Projektmanagement-Beruf durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Werkzeuge, wissenschaftliche Forschung, Publikationen, Weiterbildungskurse und Vernetzungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln. Als Mitglied der PMI-Familie schafft die Website ProjectManagement.com ein Forum für globale Online-Gemeinschaften, die mehr Ressourcen, bessere Hilfsmittel und größere Netzwerke bereitstellen und dadurch breitere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns unter www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute.

"The Daily Show" ist eine eingetragene Marke von Comedy Partners.

"PMI" und "Projectmanagement.com" sind eingetragenen Marken von Project Management Institute, Inc.

