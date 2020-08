FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. August: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen 07:30 FIN: Ferratum, Halbjahreszahlen 08:00 LUX: Global Fashion Group, Q3-Zahlen 08:00 IRL: CRH, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online) AUT: Mayr-Melnhof, Q2-Zahlen CHN: Alibaba, Q1-Zahlen NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (Call 15.00 h) USA: Cree, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 08/20 06:30 NLD: Konsumausgaben 06/20 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/20 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 1. Halbjahr 2020 08:00 CHE: Handelsbilanz 07/20 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 16.7.20 14:30 USA: Philly Fed Index 08/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikatoren 07/20 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Vorstellung einer Studie des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) zu Abfallmengen und Reinigungskosten in den Kommunen, Berlin 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über Klagen gegen neue Regeln für Windenergie auf See 10:00 DEU: Oberverwaltungsgericht verhandelt im Streit um Thüringer Zahlungen für Sicherungsarbeiten in stillgelegten Kali-Gruben an die K+S Kali GmbH, Weimar 13:00 DEU: Pressegespräch zur Lage deutscher Unternehmen bei der Bewältigung der Krise im Auslandsgeschäft 13:30 DEU: Klimaaktivistinnen Thunberg und Neubauer bei Kanzlerin Angela Merkel DEU/FRA: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Präsidentenresidenz Fort de Brégançon EUR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase USA: Parteitag der US-Demokraten zur Nominierung ihres Präsidentschaftskandidaten endet 21:00 USA: Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump in Pennsylvania ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi