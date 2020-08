Die Corona-Überraschung: US-Fitness-Anbieter Peloton

Die Aktie von Peloton Interactive (WKN: A2PR0M / ISIN: US70614W1009) gehörte in den vergangenen Monaten zu den absoluten Überfliegern an der Börse. Seit dem kurzfristigen Tiefststand vom März haben sich die Notierungen beinahe vervierfacht.

Live-Fitnesskurse

Peloton wird als einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie gehandelt. Das 2012 gegründete US-Unternehmen mit Sitz in New York City ist in Deutschland erst seit Kurzem vor allem durch Fernseh- und Online-Werbung bekannt. Das Geschäftsmodell basiert auf Abo-Verträgen für Live-Fitnesskurse und eine Mediathek. Außerdem vertreibt Peloton Zubehör wie etwa auf das eigene Geschäftsmodell angepasste Home-Trainer mit Bildschirm.

Starker Umsatzanstieg

Peloton war im dritten Geschäftsquartal 2019/2020 (per Ende März) weiter auf Wachstumskurs. So wurde der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 66 Prozent auf 525 Mio. US-Dollar gesteigert. Unter dem Strich wurde aber ein Verlust von 56 Mio. US-Dollar (0,20 US-Dollar je Aktie) verzeichnet, nach einem Verlust von 39 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...