DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. August

=== *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q, Hamburg 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q, Delbrück 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1H, Helsinki *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-1,8% gg Vj *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,808 Mrd CHF 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 2Q, Senningerberg *** 08:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 09:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und Verband kommunaler Unternehmen, Vorstellung der Ergebnisse einer Studie zum Littering im öffentlichen Raum, Berlin 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit Vertretern von Fridays for Future, Berlin 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Online-HV *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/DIHK-Außenwirtschaftschef Treier, PG zu Auslandsmärkten in der Krise, Berlin 13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 16. Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 923.000 zuvor: 963.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: 20,0 zuvor: 24,1 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 18:30 FR/Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron, PK nach Treffen, Fort de Bregancon 19:00 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Online-Event zum Thema: "Die neue Zukunft der Arbeit" - US/Abschluss Nominierungsparteitag der Demokraten (größtenteils virtuell); Nominierungsrede des Präsidentschafts-Kandidaten Biden (21.8./04:00 MESZ), Milwaukee ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

August 20, 2020 00:14 ET (04:14 GMT)

