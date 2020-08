Medienmitteilung

Zug, 20. August 020

Börsengang von Harmony Biosciences ist geglückt; Innerer Wert je HBM-Aktie steigt um CHF 14.74 (+5.5%)

Der angekündigte Börsengang von Harmony Biosciences Holdings (Nasdaq: HRMY), einem bisher privaten Unternehmen im Portfolio der HBM Healthcare Investments, wurde erfolgreich vollzogen. Das Unternehmen platzierte 5.35 Millionen neue Aktien zu einem Preis von USD 24.00 je Aktie und nahm dadurch USD 128 Millionen auf. Am gestrigen ersten Handelstag stieg der Aktienkurs auf USD 37.01 (+54.2%).

HBM Healthcare Investments zählt zu den Erstinvestoren von Harmony Biosciences und investierte seit Oktober 2017 insgesamt USD 36.4 Millionen in das Unternehmen. Die Beteiligung war zuletzt mit USD 65.2 Millionen bewertet. Beim Börsengang wurde die Beteiligung um weitere USD 3.9 Millionen aufgestockt. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments 5.43 Millionen Aktien im Wert von USD 201 Millionen, entsprechend einem Besitzanteil von 8.5% am Unternehmen. Auf Grundlage des Schlusskurses vom erste Handelstag erhöht sich der innere Wert je HBM-Aktie (NAV) um CHF 14.74 (+5.5%).

Über Harmony Biosciences

Harmony Biosciences mit Sitz in Plymouth Meeting, Pennsylvania, USA wurde im Oktober 2017 mit der Vision gegründet, neuartige Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit seltenen, neurologischen Erkrankungen anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf Patienten mit Narkolepsie liegt.

Harmony's Produkt, WAKIX (Pitolisant), ist ein First-in-Class-Molekül mit einem neuartigen Wirkmechanismus, der speziell darauf ausgerichtet ist, die Histamin-Signalübertragung im Gehirn durch Bindung an H3-Rezeptoren zu erhöhen. Im August 2019 wurde WAKIX von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für die Behandlung von exzessiver Tagesschläfrigkeit (ETS) bei erwachsenen Patienten mit Narkolepsie zugelassen. Die Markteinführung des Produkts erfolgte im November 2019. WAKIX ist das erste und einzige zugelassene Produkt für Patienten mit Narkolepsie, das nicht als kontrollierte Substanz vorgesehen ist.

Über Narkolepsie

Narkolepsie ist eine seltene, chronische und schwächende neurologische Störung der Schlaf-Wach-Instabilität, von der schätzungsweise 165'000 Amerikaner betroffen sind, wobei weniger als 50% diagnostiziert wurden. Narkolepsie ist durch exzessive Tagesschläfrigkeit (ETS) gekennzeichnet, die bei allen Patienten mit Narkolepsie auftritt und der Hauptgrund ist, warum Patienten eine Behandlung suchen. Unter ETS versteht man die Unfähigkeit, den ganzen Tag wach oder aufmerksam zu bleiben, einschliesslich eines unbändigen Schlafbedürfnisses mit Müdigkeits- oder Schlafstörungen, was einen erheblichen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit eines Patienten hat. Weitere Symptome der Narkolepsie können Kataplexie (die durch plötzliche und vorübergehende Episoden von Muskelschwäche bei voller Bewusstheit gekennzeichnet ist), Halluzinationen, Schlaflähmung und nächtliche Schlafstörungen sein. Bei den meisten Patienten wird die Narkolepsie durch den Verlust von Hypokretin verursacht, einem Neuropeptid im Gehirn, das zusammen mit Histamin die Stabilität des Schlaf-Wach-Zustands unterstützt.

Der US-amerikanische Narkolepsie-Markt belief sich im Jahr 2019 auf rund USD 1.8 Milliarden und dürfte weiter wachsen, u.a. aufgrund neu zugelassener Therapien, einer verstärkten Ärzte- und Patientenaufklärung sowie erhöhter Diagnoseraten.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, Tel. +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.