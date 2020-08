DJ MÄRKTE ASIEN/Deutliche Verluste auf breiter Front

SCHANGHAI / TOKIO (Dow Jones)--Deutlich abwärts geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien. Sie folgen damit den US-Vorgaben, wobei sich die Abgaben im Verlauf des Handels ausgeweitet haben. An der Wall Street waren die Indizes im Anschluss an die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbanksitzung von Juli in negatives Terrain abgerutscht.

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass sich die Notenbanker große Sorgen um weitere negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft machen und nur gedämpft optimistisch sind bezüglich einer Erholung im zweiten Halbjahr. Sie halten daher weitere staatliche Stützungsmaßnahmen dringend für erforderlich. Gleichzeitig ringen im US-Kongress die beiden Parteien aber weiter erfolglos genau darum, während die Zahlen der Corona-Neuinfektionsfälle weltweit weiter steigen.

Die Verluste bei den Indizes in Ostasien reichen von 0,9 Prozent in Sydney bis 2,9 Prozent in Seoul. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um knapp 1 Prozent zurück auf 22.896 Punkte.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach der vorangegangenen Verlustserie deutlich erholt. Er kostet 106,00 Yen, verglichen mit weniger als 105,50 zur gleichen Vortageszeit.

Panasonic profitiert von Tesla-Boom - Genting mit Liquiditätsproblemen

Unter den Einzeltiteln gewinnen Panasonic gegen den schwächeren Tokioter Markt 2,2 Prozent. Einem Bericht zufolge soll das Unternehmen eine Ausweitung seiner Batterieproduktionskapazitäten für den US-Elektroautobauer Tesla planen.

Stark unter Druck stehen dagegen in Hongkong Genting. Der Kurs bricht um 36 Prozent ein. Das Tourismusunternehmen, das auch Kreuzfahrten betreibt, hat zum Schutz seiner Liquidität Zahlungen an seine Gläubiger ausgesetzt.

Nach Vorlage der Quartalsberichte zeigen sich in Sydney die Aktien der Fluglinie Quantas und des Rohstoffunternehmens South 32 mit Verlusten um 0,8 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.112,50 -0,89% -8,55% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.896,42 -0,93% -2,61% 08:00 Kospi (Seoul) 2.293,06 -2,86% +4,34% 08:00 Schanghai-Comp. 3.371,47 -1,08% +10,54% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.662,71 -2,05% -10,20% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.513,97 -1,84% -20,47% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:44 % YTD EUR/USD 1,1849 +0,0% 1,1843 1,1933 +5,7% EUR/JPY 125,63 +0,1% 125,57 125,88 +3,1% EUR/GBP 0,9040 +0,1% 0,9035 0,9012 +6,8% GBP/USD 1,3107 -0,0% 1,3111 1,3242 -1,1% USD/JPY 106,02 -0,0% 106,07 105,48 -2,5% USD/KRW 1186,78 +0,4% 1182,22 1182,39 +2,7% USD/CNY 6,9222 +0,0% 6,9207 6,9189 -0,6% USD/CNH 6,9188 -0,0% 6,9211 6,9137 -0,7% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7185 +0,0% 0,7183 0,7258 +2,5% NZD/USD 0,6567 +0,1% 0,6602 0,6625 -2,4% Bitcoin BTC/USD 11.723,50 +0,1% 11.713,31 11.769,01 +62,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,53 42,93 -0,9% -0,40 -26,4% Brent/ICE 45,04 45,37 -0,7% -0,33 -27,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.952,30 1.930,40 +1,1% +21,90 +28,7% Silber (Spot) 27,30 26,73 +2,1% +0,57 +52,9% Platin (Spot) 944,23 938,00 +0,7% +6,23 -2,2% Kupfer-Future 2,99 3,02 -1,2% -0,04 +5,9%

