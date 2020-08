Medieninformation

Baloise unterzeichnet die Prinzipien für nachhaltige Versicherungen (PSI) der Vereinten Nationen

Basel, 20. August 2020. Mit der Unterzeichnung der Prinzipien für nachhaltige Versicherungen (PSI) bestätigt die Baloise ihre Überzeugung, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil moderner Unternehmensführung ist. Die Baloise verpflichtet sich, Kriterien für Umwelt, Soziales sowie gute Unternehmensführung in ihrem Kerngeschäft zu verankern und eine nachhaltige Entwicklung der gesamten Versicherungsbranche voranzutreiben.

Nach den Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) im Jahr 2018 hat die Baloise nun auch die Prinzipien für nachhaltige Versicherungen (Principles for Sustainable Insurance, PSI) der Vereinten Nationen unterzeichnet. Die Prinzipien dienen Versicherern als Leitfaden zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Geschäftstätigkeit. Konkret legen die vier Prinzipien fest, dass sich jedes unterzeichnende Unternehmen individuelle Ziele für eine nachhaltige Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette setzt, Massnahmen formuliert und regelmässig über die Fortschritte berichtet. «Die Unterstützung der Prinzipien für nachhaltige Versicherungen ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, mit der wir als Unternehmen sowohl für heutige als auch zukünftige Generationen Verantwortung übernehmen wollen. Als Unterzeichnerin gestalten wir die Prinzipien und damit einhergehend die nachhaltige Entwicklung der globalen Versicherungsbranche aktiv mit», so Gert De Winter, CEO Baloise Group.

Entwickelt wurden die Prinzipien von der Finanz-Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI). Auf der UNO-Konferenz zu «Nachhaltige Entwicklung» 2012 in Rio de Janeiro, Brasilien, wurden diese schliesslich zum ersten Mal vorgestellt.

Weitere Informationen

Medienmitteilung auf www.baloise.com

Informationen zur Nachhaltigkeit bei der Baloise

Blogartikel «Die Baloise unterzeichnet die Prinzipien für nachhaltige Versicherungen (PSI)»

Kontakt Baloise

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81