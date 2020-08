Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1840 US-Dollar und damit weniger wie am späten Vorabend. Noch am Dienstag hatte der Euro mit 1,1966 Dollar ein Zweijahreshoch erreicht.Zum Franken zeigt sich der Euro gegenüber dem Vorabend wenig verändert mit 1,0833 Franken. Am Mittwoch hatte die Gemeinschaftswährung die ...

