Johnson & Johnson legt 6,5 Mrd. $ auf den Tisch, womit eine der bekannten letzten Adressen in Sachen Impfstoff vom Markt verschwinden würde. Wer ist der nächste? 200 Firmen arbeiten weltweit an einem Impfstoff. Wer letztlich die erfolgreichste Impfung erreicht, ist noch völlig öffen. Zuschauen ist deshalb besser als blind spekulieren. Die Details dazu lesen Sie bitte in unseren Briefen.



