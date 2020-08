Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Apple ist an der Börse erstmals zwei Billionen Dollar wert, Deutschland und Frankreich wollen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr Geld und Macht geben und Delivery Hero steigt für Wirecard in den deutschen Leitindex DAX auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...