DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU erneut für Innovationskraft ausgezeichnet



20.08.2020 / 08:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die USU Software AG wurde bei der diesjährigen FOCUS-Studie Deutschland Test zum wiederholten Mal mit dem Siegel "Deutschlands innovativste Unternehmen" ausgezeichnet. Hierfür wurden im Zeitraum von April 2019 bis März 2020 zusammen mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) über 400 Millionen Online-Quellen zu den 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland untersucht. Bewertet wurden über 18 Millionen Aussagen zu Themen wie Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung & Entwicklung, Produktneuheiten oder Technologie. Die Ergebnisse der Studie sowie eine Auflistung aller Preisträger veröffentlichte Focus vor kurzem. Unter den 10 gelisteten innovativsten Anbietern im Bereich Software belegt USU den sechsten Platz. Darüber hinaus trägt USU auch das Siegel "Innovativ durch Forschung" des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft e.V. Die USU-Gruppe investiert seit Jahren überdurchschnittlich viel in Forschung & Entwicklung, 2019 über 16 Prozent des Konzernumsatzes. Diese Aufwände werden nicht aktiviert. Systematisch erforscht USU den Einsatz neuer Technologien, setzt kundenbezogene Weiterentwicklungen um und konzipiert eigene Innovationen zur kontinuierlichen Verbesserung und Erweiterung des Produktportfolios. Dabei spielt auch die Zusammenarbeit mit Universitäten, Instituten und Analysten eine wesentliche Rolle. Der eigenständige USU-Forschungsbereich konnte in den letzten 12 Monaten eine Reihe von wichtigen Forschungsprojekten gewinnen, darunter das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte Verbundprojekt Service-Meister. Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten sind Technologien für neue datengetriebene Services, z.B. auf Basis Künstlicher Intelligenz. "Auch in der Corona-Krise hat sich unsere Innovationskraft bewährt. Denn wir haben innerhalb kürzester Zeit Service-spezifische Corona-Angebote entwickeln können, die Organisationen bei ihren Service-Aufgaben konkret unterstützen, zum Beispiel den Chatbot "Corina" als intelligente Onlinehilfe für alle aktuellen regionalen Corona-Regelungen", beschreibt der USU-Vorstandsvorsitzende Bernhard Oberschmidt die Agilität im Bereich der technischen Entwicklung. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.





USU Software AG Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikationskanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.



Weitere Informationen: http://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

20.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de