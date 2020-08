FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST42BA XFRA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD 1.185 EURPRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.231 EURPYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.388 EURPYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.388 EUR4PG XFRA US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 0.168 EURHSJA XFRA GB00B0LS8535 HALSTEAD, JAMES LS-,05 0.024 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.127 EURMGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.335 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.038 EURP8X XFRA BMG6955J1036 PAX GLOBAL TECHNOL.HD-,10 0.008 EURHLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.050 EURDFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.042 EURQBE XFRA AU000000QBE9 QBE INSURANCE GRP 0.024 EURUN6A XFRA IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 0.037 EUR1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. INC. 0.309 EURPF6 XFRA CA70137W1086 PARKLAND CORP. 0.064 EURC6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.101 EURBMNU XFRA US05590Y1001 BM EUROP.UNSP.ADR /4 0.228 EUR7P2 XFRA GG00BPFJTF46 PERSHING SQUARE HLDGS LTD 0.168 EUR0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.335 EURHR3A XFRA CA4039254079 H+R REAL EST.INV.UTS NEW 0.037 EUR9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.446 EURBB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.251 EUR6CMB XFRA GB00BJFFLV09 CRODA INTL LS -,10609756 0.437 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.029 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.003 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.095 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.021 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.130 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.024 EUR13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.168 EURGL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.107 EURBMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.060 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.025 EUR