FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC062 XFRA LU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I 0.360 EURC061 XFRA LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I 1.900 EURC060 XFRA LU0378434582 CS.-STX.EU.600 NR U.ETF I 1.700 EURC051 XFRA LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I 1.340 EURC050 XFRA LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I 1.560 EURMWX XFRA KYG6074A1085 MEWAH INTL INC. DL-,001 0.001 EUR4C1 XFRA KYG2112Y1098 CHINA DONGXIANG GROUP CO. 0.003 EURHYN XFRA HK0014000126 HYSAN DEV. CO.LTD 0.029 EURGUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL. 0.004 EURC024 XFRA LU0947415054 C.S.-FTSE CHINA A50 U.E.I 2.354 EURAB9 XFRA DE0005760029 ABO WIND AG O.N. 0.420 EUROEL XFRA DE0007269003 ADM HAMBURG AG O.N. 13.580 EURHAW XFRA DE0006042708 HAWESKO HOLDING AG SVG 1.750 EURC014 XFRA LU1033694362 C.-S+P 500 EO D.HD N.TR I 0.750 EURC025 XFRA LU1033694107 C.MSCI JAP.100P.D.HD EO I 0.290 EURNMA XFRA AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD 0.147 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.102 EURXFRA DE000HLB0ZY2 LB.HESS.-THR.IS.Z.E08A/13 0.002 %C007 XFRA LU1033693638 COMSTAGE-MDAX UCITS ETF I 0.220 EURUZQ XFRA AU000000KGN2 KOGAN.COM LTD 0.082 EURFGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.033 EURFUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.039 EUR0WHS XFRA US92890T2050 WH GROU LTD SP.ADR /20 0.108 EURE909 XFRA DE000ETF9090 LYXOR 1-LY.1 DAX 50 ESG I 0.130 EUR1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.142 EURFKQW XFRA LU0348413815 DEKALUX-PHARMATECH TF 0.160 EURFKQX XFRA LU0348461897 DEKALUX-BIOTECH TF 0.220 EUR1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.218 EURE905 XFRA DE000ETF9058 LY.1-LYXOR 1 SDAX U.ETF I 0.400 EURE908 XFRA DE000ETF9082 LY.1-LYXOR 1 TECDAX U.E.I 0.150 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.059 EURE901 XFRA DE000ETF9017 LY.1-LYXOR 1 DAX UC.ETF I 2.710 EURE903 XFRA DE000ETF9033 LY.1-LYXOR 1 DIVDAX U.E.I 5.610 EURE907 XFRA DE000ETF9074 LY.1-LYXOR 1 MDAX U.ETF I 1.300 EURE950 XFRA DE000ETF9504 LY.1-LYX.EO STOX.50 U.E.I 0.750 EUR