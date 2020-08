FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.08.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

5EV XFRA CA30051B1004 EVRIM RESOURCES CORP.

OCBA XFRA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50

AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12

HHFA XFRA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA

XFRA CA98584W2067 THE YIELD GROWTH CORP.

1YI XFRA US49803V1070 KITOV PHARMA ADR/1

AEGON NV-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de