Gestern war ohne Corporate und Financial Emission wieder ein ruhiger Tag am EUR Credit Primärmarkt. Auch in der Dealpipeline gab es keine neuen Ankündigungen. Die Risikoprämien auf Benchmarkebene bewegten sich im Wochenverlauf bisher ebenfalls im Wesentlichen seitwärts. IG Non-Fin. war bei 116 BP unverändert und im High-Yield Bereich beliefen sich die Risikoprämien auf 465 BP (+3 BP). Bei den Subordinated Financials war eine leichte Einengung von 2 BP zu verzeichnen (192 BP), während die Senior Financials Risikoprämien unverändert seit Wochenanfang bei 98 BP lagen. Ratings: Nach Moody ´s hat gestern auch S&P das Rating von Takko Fashion von SD auf CCC- hinaufgestuft. Bilder zu Raiffeisen: HIER. Mehr Credit-Märkte: HIER.

