DJ MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Markt - Unternehmensprognosen im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter mit leichtem Plus zeigen sich Europas Aktien am Mittwochnachmittag. Die Börsen pendeln relativ impulslos über Vortagsniveau. Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell bremsen etwas, er sieht in der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus ein erhebliches Risiko für die Wirtschaft in den kommenden Monaten. Es sei noch zu früh, die Auswirkungen möglicher Impfstoffe auf den Wirtschaftsausblick vorauszusagen. Der DAX steigt 0,3 Prozent auf 13.167 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent zu auf 3.480 Punkte.

Nachrichten zu Impfstoffen scheinen an den Börsen mittlerweile für selbstverständlich gehalten werden. Selbst die Mitteilung von Pfizer, wonach der Corona-Impfstoff eine Wirksamkeit von 95 Prozent habe und die FDA-Zulassung in wenigen Tagen beantragt werde, schieben den DAX kaum an.

Die Aussicht auf Impfstoffe verlagert die Diskussion der Börsen auf ihren Transport. Hier legen Va-Q-Tec 5,4 Prozent zu. Allerdings sorgt man sich bei dem Kühlboxhersteller über die Rahmenbedingungen. Denn während der Impfstoff von Biontech/Pfizer bei minus 70 Grad transportiert werden müsse, seien es bei dem von Moderna nur minus 20 Grad. Bei Zulassung beider Impfstoffe würde die Nachfrage nach Kühlboxen von Va-Q-Tech niedriger ausfallen. Biontech legen indes 5 Prozent zu.

Moeller-Maersk erhöht Prognose - Wirtschaft erholt

Diskussionen über die Auswahl unter mehreren Impfstoffen werden von der Börse aber als Luxusproblem erkannt - immer besser werden damit jedoch die Aussichten für die Weltwirtschaft: So hat die Container-Reederei Moeller-Maersk die Jahresprognose erhöht und spricht von einer "unerwartet starken Erholung der Nachfrage". Der Bedarf an Containern wird von Volkswirten als Messlatte für den globalen Handel gesehen. Die Aktien geben um 0,9 Prozent nach, da sie sich seit ihrem März-Tief fast verdoppelt haben.

Auch im DAX halten Gewinnmitnahmen bei konjunkturabhängigen Titeln an. So fallen MTU um 2,5 Prozent, während in Branchen mit konstantem Geldstrom umgeschichtet wird. Vonovia und Deutsche Wohnen steigen um je 2,6 Prozent. Deutsche Börse gewinnen 2,5 Prozent. Der Börsenbetreiber hat den Dienstleister Institutional Shareholder Services (ISS) zugekauft und hält einen Kapitalmarkttag ab.

Erhöhte Unternehmensprognosen im Fokus

Die neuen Mittelfristziele von Autozulieferer Schaeffler drücken die Aktien um 5 Prozent. Sie fallen je nach Sparte sehr unterschiedlich aus. Software AG springen hingegen um 11 Prozent nach oben dank erhöhter Prognosen für den Auftragseingang. Schon so kurz nach dem Quartalsbericht ist die Heraufnahme der Prognose eine Überraschung für den Markt.

SAF-Holland steigen sogar um 16 Prozent nach einer deutlich erhöhten Margenprognose: Die bereinigte EBIT-Marge für 2020 soll bei 5 bis 6 Prozent nach zuvor 3 bis 5 Prozent liegen.

Für die Aktie von Micro Focus geht es in London um über 30 Prozent nach oben. Positiv hervor hebt CMC Markets den Ausblick für die EBITDA-Marge, die mit 39 Prozent am oberen Ende der Unternehmensprognose liegt.

Global Fashion Group verlieren 11 Prozent. Das Unternehmen hat die gute Performance der Aktie dazu genutzt, Geld bei den Investoren einzusammeln über eine Kapitalerhöhung einzusammeln.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.474,41 0,17 5,93 -7,23 Stoxx-50 3.076,74 0,18 5,45 -9,59 DAX 13.160,06 0,20 26,59 -0,67 MDAX 28.723,01 0,25 72,32 1,45 TecDAX 3.007,61 0,25 7,47 -0,24 SDAX 13.361,96 0,72 95,63 6,79 FTSE 6.384,94 0,31 19,61 -15,61 CAC 5.501,59 0,34 18,59 -7,97 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,56 0,00 -0,80 US-Zehnjahresrendite 0,86 0,01 -1,82 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1868 +0,04% 1,1867 1,1870 +5,8% EUR/JPY 123,28 -0,27% 123,47 123,68 +1,1% EUR/CHF 1,0813 +0,01% 1,0816 1,0810 -0,4% EUR/GBP 0,8929 -0,19% 0,8952 0,8958 +5,5% USD/JPY 103,88 -0,30% 103,92 104,21 -4,5% GBP/USD 1,3293 +0,22% 1,3273 1,3250 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,5618 +0,20% 6,5387 6,5568 -5,8% Bitcoin BTC/USD 17.825,51 +1,22% 18.246,75 17.338,00 +147,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,15 41,65 +1,2% 0,50 -24,8% Brent/ICE 44,39 43,75 +1,5% 0,64 -27,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,50 1.879,10 -0,1% -1,61 +23,7% Silber (Spot) 24,35 24,55 -0,8% -0,20 +36,4% Platin (Spot) 940,08 931,55 +0,9% +8,53 -2,6% Kupfer-Future 3,20 3,20 +0,1% +0,00 +13,3% ===

November 18, 2020 09:54 ET (14:54 GMT)

