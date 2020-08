Kommenden Montag dürfte es so weit sein: Die Delivery Hero-Aktie (WKN: A2E4K4) steigt in den DAX auf. Während etablierte Börsenbeobachter grübeln, ob ein Unternehmen mit zwar riesigen Wachstumsraten, aber ebenso riesigen Verlusten und keinerlei Geschäft auf dem deutschen Markt tatsächlich in den DAX gehört, denkt Gründer und Aktionär Nikita Fahrenholz: "Delivery Hero wird mal 100 Milliarden Euro wert sein." Auch wenn Fahrenholz heute keine Position mehr bei Delivery Hero besetzt, ist diese Aussage ...

