Die Aktienmärkte haben gestern mit Abgaben auf die Aussagen der Fed im FOMC-Protokoll reagiert. Die US-Notenbank scheint die Zinskurven-Kontrolle abzulehnen - so will also nicht auch noch das längere Ende des Anleihemarkts direkt manipulieren und sorgte damit für einen Anstieg der Renditen (Zinsen) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...