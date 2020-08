In der Reihe "Was macht eigentlich … ?" stellen wir regelmäßig einen Beruf aus der digitalen Wirtschaft vor und erklären, was zu seinen Aufgaben gehört und was man für den Job mitbringen sollte. Diese Woche: der Business-Development-Manager. Trendanalyst und kreativer Kopf - der Business-Development-Manager Häufig wird er als Spürhund oder Detektiv des Unternehmens betitelt - der Business-Development-Manager. Dabei ist er kein Einzelkämpfer, sondern mit verschiedensten Bereichen im Unternehmen verknüpft. Aufgaben Die Kernaufgabe des Business-Development-Managers besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens zu erhalten...

