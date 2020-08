Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Co halten in der Krebstherapie Einzug. Der dieswöchige Hot-Stock der Woche ist ein Gewinner dieser Entwicklung.Die Diagnose Krebs trifft jährlich 18 Millionen Menschen. Doch die Chancen, auch einen teils schweren Krankheitsverlauf zu überstehen, sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Innovative Ansätze in der Medikamentenforschung (Stichworte Personalisierte Medizin respektive Präzisionsonkologie) eröffnen Krebsmedizinern ganz neue Möglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...