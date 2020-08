Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufstockung der 50-jährigen Bundesanleihe erfolgte bei einer Zuteilungsrendite von -0,05% und einem Bid/Cover-Ratio von 2,9, so die Analysten der Helaba.Heute stünden zahlreiche Auktionen in Frankreich mit einem Gesamtvolumen von bis zu 8 Mrd. EUR auf dem Programm. Dabei gebe es sowohl konventionelle Anleihen im mittleren Laufzeitbereich sowie inflationsgeschützte Titel mit längeren Fälligkeiten. Französische Anleihen hätten im Vergleich zu Bundesanleihen zuletzt keine großen Auffälligkeiten gezeigt. Der Renditespread bewege sich in engen Spannen. Auch spanische Titel würden derzeit wenig Dynamik aufweisen. Die Renditespreads zu Bunds und OATs würden in vergleichsweise engen Bahnen verlaufen. (20.08.2020/alc/a/a) ...

