DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PANTAFLIX mit zwei weiteren B2B2C-Kunden: LUCAS und GOLDENER SPATZ setzen bei ihren Film-Festivals auf PANTAFLIX-Technologie



20.08.2020 / 09:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PANTAFLIX mit zwei weiteren B2B2C-Kunden: LUCAS und GOLDENER SPATZ setzen bei ihren Film-Festivals auf PANTAFLIX-Technologie München, 20. August 2020. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) konnte zwei weitere Festival-Betreiber als neue Businesskunden gewinnen. Für die Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ und LUCAS - Internationales Festival für junge Filmfans stellt PANTAFLIX seine Streaming-Plattform-Technologie bereit. Das 43. LUCAS - Internationales Festival für junge Filmfans findet vom 24. September bis 1. Oktober 2020 in Frankfurt im Kino und on-Demand statt, während die 28. Ausgabe des Deutschen Kinder Medien Festivals GOLDENER SPATZ vom 20. bis 26. September 2020 in Gera und Erfurt sowie zusätzlich online stattfinden wird. Beide Events richten sich vor allem an junge Cineasten im Alter von vier Jahren bis 18plus. Die Hygiene- und Abstandsbestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie machen für Kino- und Festivalbetreiber innovative Konzepte notwendig, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, vor allem aber, um die kleinen und großen Festivalbesucher*innen keinem gesundheitlichen Risiko auszusetzen. Dank PANTAFLIX-Technologie bilden online und offline keinen Gegensatz, sondern eine Symbiose. Durch die Möglichkeit, die Film- und Fernsehbeiträge in den Kinosälen oder per Video-on-Demand zu präsentieren, versucht PANTAFLIX den Kinos und Festivals dabei zu helfen, einen Weg in die Zukunft zu finden. Das Flair und das Außergewöhnliche eines Festivals werden dabei auch digital zum Erlebnis. Neben den Filmen selbst können Zuschauer*innen auch online miterleben, wie die Filmschaffenden über ihre Filme sprechen, die Spannung in der Jury spüren oder die Gespräche mit Schauspieler*innen und der Filmcrew auf dem heimischen Schirm verfolgen. Festivalzauber on-Demand eben. "Kinobesuche sind für Kinder ein prägendes Erlebnis voller Magie. Umso mehr freuen wir uns, dass wir speziell bei den auf die junge Filmfan-Generation ausgerichteten Festivals unseren Beitrag leisten können. Wir möchten den Veranstaltern in herausfordernden Zeiten eine Plattform bieten und dabei helfen, eine möglichst große Anzahl von jungen Zuschauer*innen auch weiterhin für hoch qualitative Filme zu begeistern. Streaming und konventionelle Filmvorführungen verschmelzen hierbei zu einem großartigen Erlebnis", sagt Rainer Knebel, CTO der PANTAFLIX AG. "Aufgrund der Herausforderungen in diesem Jahr sind Kinder durch den Ausfall von Freizeit- und Kulturangeboten besonders betroffen. Mit dem Festival GOLDENER SPATZ wollen wir Kinokultur für Kinder vor Ort erlebbar machen und darüber hinaus mit PANTAFLIX als verlässlichem Partner auch denjenigen die Teilhabe ermöglichen, die in diesem Jahr nicht die Chance haben, das Festival vor Ort zu besuchen", sagt Nicola Jones, Festivalleiterin Deutsches Kinder Medien Festival GOLDENER SPATZ.



"Die LUCAS-Filme erzählen Geschichten quer über den Globus. Hier zählt, wie Heranwachsende die Welt sehen - im Film und beim Austausch mit Profis und Gleichaltrigen. Die Kinokultur darf aktuell nicht auf der Strecke bleiben. Deshalb freue ich mich über die innovative Kooperation mit PANTAFLIX, die unser filmkulturelles Angebot online ergänzt", sagt Julia Fleißig, LUCAS-Festivalleiterin.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

Über das LUCAS - Internationales Festival für junge Filmfans:

LUCAS - Internationales Festival für junge Filmfans ist Deutschlands ältestes Filmfestival seiner Art und präsentiert dieses Jahr zum 43. Mal preisverdächtige Filme aus aller Welt für alle von vier bis 18plus. Im Fokus stehen der Austausch der Filmschaffenden mit dem Nachwuchs und die partizipativen Projekte unter dem Label »Mitmischen!«, die junge Menschen einladen, das Festivalgeschehen mitzugestalten. Mehr erfahren unter www.lucas-filmfestival.de.

Über das Goldener SPATZ - Deutsches Kinder Medien Festival:

Der GOLDENE SPATZ, das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien (Kino - TV - Digital), lädt vom 20. bis 26. September zum 28. Mal junges Publikum und Filmgäste nach Gera & Erfurt ein, um hochwertige deutschsprachige Film- und Fernsehproduktionen sowie digitale Angebote für Kinder zu entdecken und auszuzeichnen. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass sich das Festival in den digitalen Raum ausweitet. Alle Infos zum Festival, zur Online Version und das gesamte Programm gibt es auf www.goldenerspatz.de.

PANTAFLIX Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de PANTAFLIX Media Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Jens Jüttner

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: jj@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

20.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de