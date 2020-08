Gold und Silber mussten gestern erneut heftige Rücksetzer hinnehmen. Der Goldpreis gab über 70 Dollar ab, der Silberpreis über einen Dollar. Als Grund musste (wieder einmal) die US-Notenbank FED herhalten. Die Fed zeigte sich überrascht von den Haushaltsausgaben in den USA so kurz nach dem Corona-Crash. Diese Aussage soll nach Medienberichten Gold unter Druck gebracht haben.Nun, man könnte an dieser Stelle diskutieren, ob die Ausgaben der Haushalte angesichts des Corona-Geldes in den USA wirklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...