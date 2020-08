Es ist vollbracht: Nach lediglich fünf Monaten des Corona-Crashs hat der US-amerikanische S&P 500 am Dienstag dieser Woche einen neuen Bestwert erzielt. Der Index aus den USA stieg am gestrigen Tag auf bis zu 3.394 Zähler. Damit erzielte dieses Börsenbarometer einen neuen Hochstand. Das wird vom Markt natürlich zweideutig gewürdigt: Zum einen könnte diese rasante Performance das Rückschlagspotenzial erhöhen, insbesondere in Anbetracht der Dynamik der letzten Wochen. Vielleicht ist das allerdings ...

