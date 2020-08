FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Quartalszahlen von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schmierstoffehersteller steuere mit ruhiger Hand durch die Corona-Krise, wobei sich der Horizont schon wieder aufhelle, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies belegten die Kennziffern ebenso wie der Jahresausblick sowie neue Details zum Strategieprogramm "Fuchs 2025"./gl/edh



ISIN: DE0005790430

