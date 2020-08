Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag tiefrot aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr deutliche 1,20 Prozent auf 2.192,17 Punkte nach. Er steht damit bereits vor seinem 5. Verlusttag in sechs Sitzungen.Belastend wirken die schwachen Überseevorgaben aus New York und Asien, zusammen mit einer klar negativen europäischen Börsenstimmung. Zudem hatte die US-Notenbank am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...