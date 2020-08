Und legt heute das Ergebnis für das Desaster-Quartal vor. Wenn die Mehrzahl aller Events und sonstiger Veranstaltungen verboten bleiben, geht das an die Existenz. Wie stellt man sich in solcher Situation auf? Geld ist noch genügend in der Kasse, aber für wie lange reicht es? Das ist noch kein Comeback! Wenn auch der Chef persönlich zuversichtlich ist, diese Durststrecke zu überstehen. Die Zahlen gibt es heute.



