Der schwächelnde Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will sich frisches Geld beschaffen und hat eine baldige Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von bis zu 200 Millionen Aktien angekündigt. Die Nachricht lässt die Aktie am Donnerstag um über fünf Prozent abstürzen.Die Gesellschaft lädt ihre Aktionäre daher am 15. September zu einer außerordentlichen Online-Hauptversammlung ein, um über die Erhöhung des Kapitals abzustimmen. In jedem Fall werde Alt-Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt. Das ...

