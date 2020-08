DJ Elektroexporte im ersten Halbjahr deutlich unter Vorjahr

Von Andreas Kißler

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Die Exporte der deutschen Elektroindustrie lagen im ersten Halbjahr dieses Jahres mit 96,5 Milliarden Euro um 8,7 Prozent unter dem gleichen Vorjahreszeitraum. Das teilte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) mit. Im Juni verfehlten die Branchenausfuhren demnach mit 15,6 Milliarden Euro ihren Vorjahreswert um 6,4 Prozent.

"Der jüngste Rückgang fiel zwar deutlich geringer aus als in den beiden vorangegangenen Monaten, in denen er sich jeweils auf ein Fünftel belaufen hatte", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Allerdings sei der Juni 2019 auch ein ziemlich schwacher Monat gewesen, was den diesjährigen Wert vergleichsweise besser aussehen lasse.

Die fünf größten Abnehmer deutscher Elektroexporte im ersten Halbjahr dieses Jahres waren China, die USA, Frankreich, Polen und die Niederlande. Lediglich im Geschäft mit der Volksrepublik gab es sowohl im Juni mit 15,1 Prozent als auch von Januar bis Juni mit 6,5 Prozent Zuwächse. Die Ausfuhren in die USA sowie nach Frankreich gingen dagegen stark zurück - erstere im Juni und im ersten Halbjahr um jeweils 10,9 Prozent, letztere um 12,9 Prozent und 16,7 Prozent.

Die Importe elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland legten laut ZVEI im Juni leicht um 1,7 Prozent gegenüber Vorjahr auf 14,4 Milliarden Euro zu. Kumuliert von Januar bis Juni gaben die Einfuhren aber um 6,6 Prozent auf 89,6 Milliarden Euro nach.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2020 03:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.