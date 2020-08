DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen nach Fed-Protokoll im Minus - Schaeffler schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag deutlich tiefer in den Handel gestartet. So notiert der DAX 0,9 Prozent tiefer bei 12.855 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert 1,1 Prozent auf 3.281 Punkte. Von der gestiegenen Risikoaversion profitieren die Anleihen, die freundlich tendieren. Der Stimmungsumschwung an den Börsen folgt der Veröffentlichung des Fed-Protokolls. "Die Märkte reagieren verschnupft auf die US-Notenbank", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Die US-Notenbank sehe in der Bewältigung der Krise nun die Fiskalpolitik und damit die Regierung in der Pflicht. "Von dieser ist aber erst einmal nichts zu erwarten", so Ruland mit Blick auf den Streit im US-Kongress. So stocken die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Corona-Hilfen weiterhin, während der Präsidentschaftswahlkampf in die heiße Phase tritt.

Ähnlich interpretiert auch Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Für ihn prognostiziert die Fed eine langsamere wirtschaftliche Erholung in den USA. Damit passe die Prognose der Fed nicht zu den steil nach oben gelaufenen Aktienindizes. Die Börsen hätten eine Erholung in Form eines "V" gepreist, die Fed sehe aber ein "U". Es sei endgültig an der Zeit, sich vom "V" zu verabschieden. Entscheidend ist nun die Frage, wie lange die untere Linie des "U" sein wird.

Schaeffler mit Kapitalerhöhung schwach

Schaeffler geraten unter Druck, der Kurs verliert gut 5 Prozent. Dass der Autozulieferer eine Kapitalerhöhung angekündigt hat, belastet. Er will im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bis zu 200 Millionen neue Vorzugsaktien begeben können. Um diese Möglichkeit zu schaffen, werde kurzfristig eine außerordentliche Hauptversammlung am 15. September 2020 einberufen, teilte das Unternehmen mit. Allerdings stellten weder die Einladung noch ein etwaiger Beschluss der Hauptversammlung die Ankündigung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung dar.

"Die Sparte Automotive mit Originalteilen - OEM - ist im Moment stark vom Umbruch in der Branche belastet", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Der Bereich Elektrifizierung stehe bei Schaeffler nicht in der ersten Reihe, sagt er.

Wirecard-Aktien müssen DAX und TecDAX verlassen

Wie bereits angekündigt müssen die Aktien des insolventen Bezahldienstleisters Wirecard (minus 0,1 Prozent) DAX und TecDAX verlassen. Damit wird eine in der vergangenen Woche beschlossene Reform des Index-Regelwerks erstmals angewendet. Neu in den DAX werden die Titel von Delivery Hero (minus 1,5 Prozent) aufgenommen. Den freiwerdenden Platz im TecDAX nehmen LPKF Laser ein. Damit ergeben sich auch in den übrigen Indizes der DAX-Familie Veränderungen. Den Platz von Delivery Hero im MDAX nehmen Aixtron ein. Deren Platz im SDAX übernehmen die Aktien der Hornbach Baumarkt AG. Die Änderungen werden zum 24. August wirksam.

Bei TAG Immobilien (plus 4 Prozent) gibt es am Morgen bereits zwei Nachrichten: Zum einen begibt das Unternehmen eine vorrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von rund 450 Millionen Euro. Zum anderen hat das Immobilienunternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. Die Andeutung einer Prognoseerhöhung für Betriebsergebnis (FFO) und Dividende ist nach Aussage aus dem Handel die positive Überraschung.

Mit Blick auf die Halbjahreszahlen von CTS Eventim (plus 0,4 Prozent) sieht ein Marktteilnehmer noch keinen Grund für Aktienkäufe. "Die zweite Welle in der Pandemie rollt gerade an, und fast alle Politiker lehnen die Rückkehr von Großereignissen mit Zuschauern ab", so ein Händler. Erst wenn sich hier eine Entspannung abzeichne, sei es Zeit für Käufe, also voraussichtlich Richtung Jahresende. Der Umsatz von CTS Eventim ging im ersten Halbjahr um 71,5 Prozent zurück. Eine Prognose für dieses Jahr hält das Unternehmen weiterhin nicht für möglich.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.281,05 -1,10 -36,57 -12,39 Stoxx-50 2.973,87 -0,86 -25,80 -12,61 DAX 12.854,85 -0,94 -122,48 -2,98 MDAX 27.241,23 -0,59 -161,24 -3,78 TecDAX 3.094,29 -0,54 -16,84 2,63 SDAX 12.604,74 -0,71 -90,31 0,74 FTSE 6.060,80 -0,84 -51,18 -18,97 CAC 4.922,84 -1,09 -54,39 -17,65 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,47 0,00 -0,71 US-Zehnjahresrendite 0,66 -0,02 -2,02 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1856 +0,11% 1,1843 1,1895 +5,7% EUR/JPY 125,74 +0,14% 125,62 125,78 +3,1% EUR/CHF 1,0824 -0,08% 1,0832 1,0837 -0,3% EUR/GBP 0,9060 +0,28% 0,9052 0,9021 +7,1% USD/JPY 106,05 -0,02% 106,08 105,74 -2,5% GBP/USD 1,3087 -0,18% 1,3077 1,3188 -1,2% USD/CNH (Offshore) 6,9131 -0,12% 6,9161 6,9124 -0,8% Bitcoin BTC/USD 11.731,25 +0,15% 11.697,50 11.741,01 +62,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,55 42,93 -0,9% -0,38 -26,4% Brent/ICE 45,06 45,37 -0,7% -0,31 -27,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.939,18 1.930,40 +0,5% +8,78 +27,8% Silber (Spot) 26,88 26,73 +0,6% +0,16 +50,6% Platin (Spot) 935,73 938,00 -0,2% -2,28 -3,0% Kupfer-Future 2,98 3,02 -1,5% -0,04 +5,6% ===

