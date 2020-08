Die JDC Group AG kann im ersten Halbjahr 2020 sowohl Umsatz als auch EBITDA deutlich steigern und sieht sich in ihrer "Digital-Strategie" bestätigt. Trotz Corona-Krise bestätigt JDC die Guidance für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von 125 bis 132 Mio. Euro und einem weiter steigenden EBITDA - vorausgesetzt, dass es für das Geschäftsgebiet keinen COVID-19 bedingten erneuten Lock-Down gibt. Die 5,50%-Unternehmensanleihe der Versicherungsgruppe (JDC-Anleihe 2019/24; WKN: A2YN1M) notiert aktuell bei 100%.

EBITDA +10% und Umsatz +12%

So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Halbjahr um rund 10% auf 3,1 Mio. Euro (1. HJ 2019: 2,86 Mio. EUR), obwohl das zweite Quartal durch Corona-bedingte Sonder-Aufwendungen belastet war und das EBITDA dadurch im zweiten Quartal auf 0,94 Mio. Euro leicht zurück ging (Q2 2019: 1,09 Mio. EUR). Sonderaufwände fielen insbesondere im Bereich IT und Operations für Aufbau und Umsetzung der Home-Office Infrastruktur sowie den Umzug der JDC Zentrale an einen neuen Standort an.

Der Umsatz lag im Halbjahresvergleich mit 58,8 Mio. Euro um rund 12 Prozent über dem Vorjahreswert (1. HJ 2019: 52,5 Mio. EUR). Der Geschäftsbereichs Advisortech kommt dabei auf 49,6 Mio. Euro (+12), der Geschäftsbereich Advisory auf 14,0 Mio. Euro (+9%).

Wesentliche Kennzahlen im Überblick:

