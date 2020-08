Der Trend ist eindeutig eindeutig: Um 23% haben im Jahr 2019 die Investitionen in nachhaltige Geldanlagen in Deutschland zugelegt, auf insgesamt 269,3 Mrd. EUR. So berichtet das FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen), der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen. Damit bestätigt sich die regelmäßige Steigerung aus den Vorjahren. Für Harry Assenmacher, Gründer und Geschäftsführer der Forest Finance Service ...

Den vollständigen Artikel lesen ...