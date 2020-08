Neckarsulm (ots) - Lidl Deutschland zeigt im Textilbereich, wie Plastik im Rahmen der von der Schwarz Gruppe initiierten Plastikstrategie REset Plastic sinnvoll wiederverwertet werden kann. In einer Aktion ab Donnerstag, 27. August 2020, bietet das Unternehmen unter der Eigenmarke "Crivit" den ersten Lidl-Schuh an, in dessen Obermaterial recycelte PET-Flaschen aus Asien eingesetzt sind. Ein Viertel davon wurde in chinesischen Küstenregionen gesammelt. Für die Herstellung der Schuhe werden die gebrauchten Flaschen gepresst, gereinigt und geschreddert und zu einem Recyclinggarn weiterverarbeitet - Flaschen aus dem deutschen Pfandflaschenkreislauf werden nicht verwendet. Damit setzt Lidl sich für die Schonung von Ressourcen sowie den Schutz von Ökosystemen ein.



Der Sport- und Freizeitschuh in den Farben rosa, schwarz oder grau ist für Erwachsene (Größe 37 bis 46) und Kinder (Größe 31 bis 37) in allen deutschen Lidl-Filialen zum Preis von 12,60 bzw. 9,69 Euro erhältlich.



