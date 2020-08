NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 171,38 auf 224,87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Zielerhöhung reflektiere die deutlichen Kostensenkungen des Industriegasekonzerns, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten sich durch den starken Gewinn je Aktie hervorgetan./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 03:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



ISIN: IE00BZ12WP82

