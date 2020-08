Linz (www.anleihencheck.de) - EUR/CHF stieg gestern um über 0,50% und erreichte erstmals seit Anfang Juni 1,0850, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hinter der CHF-Abwertung dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) stehen. Ihre Schmerzgrenze für EUR/CHF liege vermutlich bei 1,0500 (offiziell gebe sie seit 2015 keine Kursgrenze bekannt). Das bringe sie aber nicht davon ab, auch bei höheren Kursen am Devisenmarkt zu intervenieren, wenn die Bedingungen dafür günstig seien. Der Franken sei auch auf dem aktuellen Niveau stark überbewertet. Wir erwarten bis Jahresende EUR/CHF-Kurse meist im Bereich 1,0800 bis 1,0900, wobei Ausreißer nach unten bis 1,0600 möglich sind, so die Oberbank. (20.08.2020/alc/a/a) ...

