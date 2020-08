Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind trotz stetig besserer Konjunkturdaten mit 0,68 Prozent aktuell nur 0,18 Prozentpunkte von ihrem Jahrestief infolge der Coronavirus-Pandemie entfernt, so die Analysten von Postbank Research.Nie zuvor sei der Renditeanstieg während der Erholung von einer Rezession so gering ausgefallen. Allerdings hätten die Renditen allein in der vergangenen Woche um 0,15 Prozentpunkte zugelegt und hätten für Aufsehen an den Kapitalmärkten gesorgt. Zwar würden sich die Renditen bereits wieder im Abwärtstrend befinden, die Entwicklung könnte jedoch als Warnschuss verstanden werden; ein erneuter, rapider Renditeanstieg dürfte viele Anleger unvorbereitet treffen. Für dieses Risikoszenario brauche es nach Erachten der Analysten von Postbank Research aber mehrere Faktoren: Neben einer weiter erstarkenden Konjunkturdynamik müssten die US-Neuinfektionen - und damit die Sorgen rund um das Coronavirus - deutlich zurückgehen und die FED dürfte ihre Geldpolitik nicht weiter lockern. Ein umfangreicher als erwartet ausfallendes US-Fiskalpaket könnte dann den Katalysator für einen Renditesprung darstellen. (20.08.2020/alc/a/a) ...

