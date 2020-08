Linz (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise im Euroraum stagnieren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Laut gestern veröffentlichten Daten habe die (jährliche) Inflationsrate im Juli bei 0,40% gelegen, was den Markterwartungen entsprochen habe. Gegenüber dem Vormonat sei das Preisniveau um 0,40% gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde in dieser Situation ihre extrem expansive Geldpolitik noch lange nicht straffen. ...

